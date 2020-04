Coronavirus, i carabinieri lo fermano e lui si finge infermiere per evitare la multa Si finge infermiere, stremato dopo il turno in ospedale, per evitare la multa

In provincia di Milano uno scherzo di cattivo gusto ai danni delle forze dell’ordine sta per costare caro ad un operaio. L’uomo, un operaio di Varese, era stato fermato ad un posto di blocco a Turbigo per un normale controllo.

Alla richiesta della giustificazione per il suo spostamento da parte dei carabinieri, l’uomo si è spacciato per un infermiere di ritorno dopo uno sfiancante turno in ospedale. Gli agenti, in buona fede, hanno creduto alle sue parole e lo hanno anche ringraziato per il suo impegno contro il Covid-19.

L’uomo, divertito per essere riuscito a ingannare l’Arma, ha subito postato il video dell’accaduto sul suo profilo social. Ecco le parole vergognose che sono state usate per descrivere l’accaduto: “Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘Grazie per quello che fa’.

E pensare che avevo pure bevuto”, il tutto si conclude con una risata beffarda da parte dell’operaio. Il video però è diventato virale, ed ha raggiunto così tante persone, da arrivare alle forze dell’ordine stesse. Gli agenti hanno rintracciato e denunciato il simpaticone.

Evidentemente nessuno ha apprezzato il senso dell’umorismo dell’uomo, che ha cercato di far il furbetto. Gli utenti del web, si sono messi in atto e, hanno fatto in modo che l’Arma venisse al corrente di questa beffa.

Questo scherzo è stato ritenuto un’insulto indiretto, nei confronti di tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita in questa emergenza: medici, infermieri e forze dell’ordine. Tutto ciò è accaduto a Varese, in piazza a Turbigo, nel capoluogo lombardo. L’uomo è stato multato e ora rischia una denuncia per falsa dichiarazione. Prendersi gioco del lavoro altrui non porta giovamento a nessuno. In questo “scherzo”, molte e troppe persone, hanno peso tempo, in primis le forse dell’ordine.