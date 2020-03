Coronavirus, I carabinieri: “Situazioni imbarazzanti” i cittadini cercano scuse incredibili per uscire fuori di casa Lo stare segregati in casa sta portando i cittadini alla voglia di evadere, i carabinieri ci raccontano di scuse imbarazzanti pur di uscire

La situazione Coronavirus sta sfuggendo di mano a molti cittadini italiani. Ci sono persone che pur di uscire di casa sono disposti a qualunque cosa, anche a maltrattare i propri animali domestici. La testimonianza arriva direttamente dai carabinieri, che raccontano senza mezzi termini di essersi ritrovati davanti a:

“Situazioni imbarazzanti, che si avvicinano al maltrattamento sugli animali”.

Un caso in particolare è eclatante. Qualche giorno fa una signora è stata sorpresa dai militari di Calderaia nell’intento di trascinare il proprio cane fuori dall’abitazione, per avere una scusa per uscire. È stata fortunata e graziata dalla denuncia. Non è andata allo stesso modo per alcuni ciclisti e un motociclista sorpresi ad uscire senza giusta motivazione.

La loro giustificazione è stata:

“Mi sto recando da un contadino per comprare uova fresche”.

Altro fatto che ha dell’incredibile è stato ai danni di un automobilista che al momento del fermo dichiara:

“Stavo testando la macchina nuova”, ovviamente si è preso una bella denuncia.

Un altro automobilista sanzionato per eccesso di velocità la sua giustificazione è stata:

“Date le misure per il Coronavirus volevo tornare il più presto possibile a casa”.

A Imola sono stati denunciati circa 20 automobilisti usciti senza valido motivo, solo per svago. Evidentemente la situazione sta sfuggendo di mano agli italiani che non riescono proprio a sopportare di restare chiusi in casa. La scusa più usata è quella di portare a spasso il cane, anche a costo di costringere l’animale stesso.

I Carabinieri e i militari sono costantemente impegnati nel controllo di tutti coloro che non rispettano l’ordinanza e le regole. Le denunce e le multe sono già tantissime, e i numeri sono sempre crescenti.È davvero così difficile rispettare le regole in una situazione così grave? Speriamo che presto tutte queste persone si rendano conto che c’è la necessità di cooperare, per poter uscire al più presto da questa emergenza. I dati sono sempre più allarmanti, le persone morte eguagliano quelle guarite e i contagi aumentano esponenzialmente ogni giorno. Speriamo solo che l’Italia si rialzi presto.