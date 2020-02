Coronavirus, i consigli del Ministero della Salute ATTENZIONE CORONAVIRUS: gli importanti consigli del Ministero della Salute. Seguite queste regole.

L’Italia intera è in allarme e la paura è tanta. Nelle ultime ore si leggono notizie sulla trasmissione del virus nelle aree focolai e di come si sta cercando di contrastare l’epidemia ed evitare che si diffonda. In merito a quanto sta accadendo, il Ministero della Salute è intervenuto, pubblicando consigli in questo momento fondamentali, per tutti gli italiani.

Una delle cose più importanti adesso, è l’igiene. Bisogna lavare spesso le mani ed evitare di avvicinarsi troppo alle persone con la bocca, soprattutto se queste hanno tosse o raffreddore. Utilizzare mascherine, quando si assistono persone che si sono ammalate, anche se si tratta di influenza.

Lavare le mani è importante, perché la disinfezione di quest’ultime è fondamentale per prevenire l’infezione. Utilizzare acqua e sapone per almeno 20 secondi. È possibile acquistare anche un disinfettante da portare sempre dietro.

Fondamentale è, come accennato in precedenza, mantenere almeno un metro di distanza da persone già malate, con problemi respiratori o che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre.

Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani. Evitare quindi, anche di mangiare le unghie. Il coronavirus si trasmette per via respiratoria, ma può essere trasmesso anche attraverso occhi, naso e bocca.

Evitare di prendere antibiotici o altri tipi di farmaci, non prescritti dal proprio medico. Quest’ultimi non sconfiggono il virus, ma soltanto i batteri.

Pulire le superfici con l’alcool o con altri disinfettanti a base di cloro, poi che possono uccidere il virus.

Se si assiste una persona ammalata o si pensa di essersi ammalati, usare la mascherina.

Evitare di farsi travolgere dalla paura e dalla paranoia. I prodotti che sono stati prodotti in Cina e proveniente in Italia, attraverso siti come wish su Amazon, non sono pericolosi. Nonostante la diffusione di notizie che affermavani il contrario, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che questi pacchi non sono portatori del Coronavirus, poiché quest’ultimo non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

In caso di febbre o tosse o in caso si è da poco di ritorno dalla Cina, contattare il numero verde. Sembra che il periodo di incubazione del coronavirus vadi da 1 a 14 giorni. Chiunque sia tornato in questa fascia di tempo dalla Cina, è bene che si faccia controllare e che si assicuri di non aver contratto il virus, rimanendo in quarantena.

Gli animali domestici non diffondono il virus. Non bisogna abbandonarli perché non c’è alcuna prova che vengono infettati dal Coronavirus e che siano poi in grado di trasmetterlo. Lavare comunque le mani dopo aver toccato un animale.

Sono semplici regole che il Ministero della Salute chiede di condividere con tutti i cittadini italiani e che se rispettate, possono aiutarci a contrastare il Coronavirus.