Coronavirus, i medici festeggiano con una torta il compleanno di un paziente Piacenza, per il compleanno di un paziente i medici portano una torta per fargli gli auguri

A Piacenza l’emergenza Coronavirus viene gestita grazie ad un ospedale da campo allestito appositamente. Le azioni di questi medici ci stanno facendo commuovere. Trascorrere il proprio compleanno in un ospedale è lontano dai propri cari, soprattutto durante una pandemia di queste dimensioni, deve essere un’esperienza traumatica.

I medici dell’ospedale di Piacenza hanno cercato di rallegrare il giorno speciale di uno dei ricoverati. Infatti il paziente, non potendo festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi cari, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei Medici e degli infermieri. Infatti il personale sanitario ha preparato per lui una torta, regalatagli a sorpresa nel giorno del suo compleanno per strappargli un sorriso mancato da troppo tempo.

I medici e gli infermieri hanno anche cantato tanti auguri a te. Il paziente era evidentemente commosso per l’umanità mostrata dai dottori e gli infermieri. E non può fare a meno di commuoversi anche chiunque guardi le immagini di questo gesto di grande umanità. La gioia che i dottori sono riusciti a portare all’uomo anche in una situazione cosi complicata, non sono mancate lacrime di commozione da parte di tutti.

Il video commovente soprattutto perché mostra la difficile situazione in cui si trovano tutti quanti i pazienti affetti da Coronavirus e l’umanità di tutto lo staff dell’ospedale. La solitudine è devastante, le difficoltà vengono affrontate da soli, lontani dai propri cari.

Le uniche persone con cui si possono avere rapporti sono i medici stessi, che si stanno impegnando per garantire anche umanità oltre che alle cure. Allora la nostra solidarietà va tutti quanti quelli che si impegnano nelle corsie e combattono costantemente questa piaga.

I nostri medici oggi sono i nostri eroi e non possiamo che dedicare loro un grande applauso. A voi tutti va la nostra stima, andrà tutto bene, insieme ce la faremo. rispettiamo le regole solo così possiamo dare il nostro contributo.