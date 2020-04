Coronavirus, i risultati del tampone di Luca di Nicola Corornavirus, ragazzo italiano morto a Londra, sono arrivati i risultati del tampone. Ecco cosa è venuto fuori..

I casi di contagio da Coronavirus sono ancora molto elevati ed insieme a loro, ci sono ancora tanti decessi. Infatti tutta la popolazione, è spaventata. Lo scorso martedì ventiquattro marzo, un ragazzo, di diciannove anni, chiamato Luca Di Nicola ha perso la vita. Era di Nereto, in provincia di Teramo, ma viveva a Londra già da un po’ di tempo.

Questo evento, per la sua famiglia è stato davvero drammatico, poiché il giovane aveva una semplice influenza ed il medico lo stava curando per questo.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche, Luca Di Nicola si era trasferito a Londra da qualche anno e lavorava come aiuto cuoco in un locale del posto.

Nei giorni precedenti al suo decesso, aveva febbre, tosse ed influenza ed il medico di base, lo stava curando. Fino a quando nella giornata del ventiquattro marzo, la sua situazione non è peggiorata drasticamente.

Il ragazzo ha iniziato ad avere dei problemi respiratori ed è svenuto. La madre ha chiamato subito i soccorsi e quando è stato portato in ospedale, i medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo.

Hanno deciso anche di intubarlo, ma poco dopo il cuore di Luca Di Nicola ha cessato di battere per sempre. I dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. Nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Subito dopo, il giovane è stato sottoposto al tampone e nelle scorse ore, è venuto fuori che il risultato è positivo. Per questo il ragazzo ha perso la vita a causa del Coronavirus.

La comunità, proprio come la famiglia, sono sconvolte dall’accaduto. Secondo loro, il medico che lo ha visitato a casa, gli ha detto che non doveva preoccuparsi di quell’influenza, poiché era un giovane forte ed in salute.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Repubblica