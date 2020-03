Coronavirus, i test della piccola Eva sono negativi Finalmente sono arrivati i risultati del test della piccola Eva, la bimba nata da mamma positiva al Coronavirus.

Negli ultimi giorni, la situazione dell’Italia è molto preoccupante, poiché sta vivendo un’emergenza, che ha spaventato tutta la popolazione, a causa del numero elevato dei contagi da Coronavirus. In mezzo a tutto questo dolore, è arrivata una bellissima notizia, la piccola Eva è risultata negativa al test.

I risultati di questo tampone erano molto attesi ed in questo momento così difficile, questa è stata una notizia bellissima.

Secondo le informazioni che sono emerse, lo scorso martedì, Eva è venuta al mondo al Covid Hospital di Civitanova. La mamma, di trentasette anni di Ancona, era una delle persone contagiate da Coronavirus.

In molti erano preoccupati per le condizioni della piccola e sopratutto se anche lei, come la madre, fosse affetta da Covid 19.

Poco dopo essere venuta al mondo, i medici hanno deciso di sottoporla al tampone ed i risultati sono stati tanto attesi. Anche i medici speravano in una bella notizia, vista la situazione che si sta vivendo, in questo periodo.

I contagi da Coronavirus, negli ultimi giorni sono arrivati a numeri molto elevati, così come il numero di morti.

Nei giorni scorsi il Governo è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto, con il quale ha chiesto a tutta la popolazione di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo in caso di emergenza.

È molto importante seguire alcune regole, che possono evitare il contagio. Come per esempio: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto di non andare negli studi medici o negli ospedali, in caso di sintomi, ma è necessario chiamare il proprio medico di base o i numeri di emergenza regionali.