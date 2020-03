Coronavirus, il carabinieri Claudio Polzoni è morto Coronavirus, deceduto un altro carabiniere. Aveva moglie e figlia piccola.

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, anche i decessi. Infatti nelle scorse ore, è emerso che un altro carabiniere di quaranta sei anni, chiamato Claudio Polzoni, si è spento per sempre. Lavorava a Bergamo, la città che ha avuto più decessi.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di dovergli dire addio, così presto.

In base alle informazioni che sono venute fuori, l’appuntato Claudio Polzoni, è andato a lavoro per l’ultima volta lo scorso ventinove febbraio. Era addetto alla centrale operativa, quindi rispondeva alle chiamate di emergenza.

Subito dopo lo scorso tredici marzo, è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, poiché la sua situazione si è aggravata ulteriormente, ma nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato più nulla da fare.

L’avevano collegato ai macchinari per la ventilazione assistita, ma il loro lavoro si è rivelato del tutto vano, perché il suo cuore ha cessato di battere per sempre, nella notte. Ieri, è deceduto il Maresciallo dei Carabinieri Massimiliano Maggi, impegnato a lavorare a La Spezia.

L’appuntato Claudio Polzoni ha lasciato la moglie e la figlia di soli dieci anni. I suoi colleghi per dargli l’ultimo saluto, hanno pubblicato un messaggio su Instagram. Ecco cosa hanno scritto: “Anche oggi la Centrale Operativa di Bergamo risponderà alle chiamate di emergenza.

Ma tra le voci di tanti militari, non sentirete più quella di Claudio Polzoni, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri, vittima del Coronavirus. Difficilmente lo avrete incontrato in servizio a Bergamo, lui rispondeva al 112, raccogliendo emergenze, paure, a volte solo il bisogno di voler dialogare. A 46 anni lascia moglie e figlia che la grande famiglia dell’Arma sta già abbracciando con amore.

Lascia il ricordo degli uomini invisibili, ma in grado di cambiare la vita delle persone attraverso pochi istanti. Grazie Claudio. Buon viaggio!” Queste parole hanno commosso l’intero mondo del web. Dover dire addio a Claudio Polzoni, è stato difficile per i suoi amici, colleghi e per tutta la famiglia.

Fonte: Il Messaggero