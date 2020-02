Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana in quarantena Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si trova in quarantena, una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si trova in quarantena, una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus.

La conferenza stampa che era prevista oggi mercoledì 26 febbraio al Palazzo della Regione Lombardia di Milano, è stata annullata a causa di un presunto contagio da parte di un dipendente della Regione.

Questa sera attraverso una diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale, il governatore Lombardo Attilio Fontana ha voluto fare il punto della situazione e spiegare cosa è accaduto:

“Una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus, mi metto in isolamento per 14 giorni”, ha dichiarato.

Attualmente il governatore della Lombardia Attilio Fontana si trova in isolamento e dovrà rimanere per altri 14 giorni ma ha dichiarato che continueranno a lavorare per interrompere la diffusione del virus.

“Come avrete notato oggi non c’è stata la conferenza stampa consueta. Questo perché è stato accertato che una mia stretta collaboratrice è positiva al Coronavirus”, ha spiegato Attilio Fontana.

“Noi, che facciamo parte della stessa squadra, e tutti quelli che hanno avuto a che fare con l’emergenza, siamo stati sottoposti a tampone per accertare le nostre condizioni. Posso dire che il mio test è negativo, così come tutti gli altri sinora controllati. Possiamo quindi continuare a lavorare nella battaglia per interrompere la diffusione del virus“.

Notizia importante 🔴 Notizie importanti, sono in diretta dall’ufficio a Palazzo Lombardia.Una collaboratrice del mio staff è risutaltata positiva al #Coronavirus. Oggi abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squadra e, fortunatamente, al momento risultiamo negativi. Questo comporterà per noi, come per tutti i cittadini in questa situazione, un periodo di auto-quarantena di 14 giorni. Gepostet von Attilio Fontana am Mittwoch, 26. Februar 2020

Ed ha aggiunto: “Sono contento per me e per i miei collaboratori, anche se qualcosa cambierà: mi atterrò anche io alle direttive e per due settimane mi metterò in isolamento per tutelare tutti. Già da oggi ho usato la mascherina e così farò nei prossimi giorni. Mi auguro che nello spazio di pochi giorni rallenteremo l’infezione del virus e successivamente la interromperemo per tornare a vivere in maniera tranquilla. Io sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo“.