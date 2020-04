Coronavirus, il messaggio di Elena Pagliarini L'infermiera simbolo di questa emergenza, dopo essere guarita dal Covid, ha deciso di mandare un messaggio. Ecco le sue parole...

L’emergenza Coronavirus si sta diffondendo ad una velocità molto elevata, poiché il numero delle persone contagiate e di quelle decedute, sale sempre di più. Poco tempo fa, sul web è diventata virale la foto di un’infermiera, stremata dopo il suo turno di lavoro. È stata scattata all’ospedale di Cremona e la donna si chiama Elena Pagliarini.

Tutta la popolazione è preoccupata ed è allarmata per come si sta diffondendo questo Covid 19. Infatti in molti stanno rispettando la richiesta di rimanere nelle proprie abitazioni e di uscire solo per le necessità.

Diverse settimane fa, sul web ha iniziato a girare la foto dell’infermiera stremata, dopo un lungo turno di lavoro.

Elena Pagliarini, infatti, è diventata molto famosa ed è il “simbolo” di questa situazione, poiché le persone che sono negli ospedali in questo periodo, sono considerati degli eroi, perché stanno facendo il possibile per tutte le persone malate.

Anche quest’infermiera poco dopo, è risultata positiva al virus. Infatti è stata costretta a stare in isolamento per riuscire a combattere il virus.

Oggi, Elena Pagliarini sembra essere ormai guarita e durante la solita conferenza stampa trasmessa in diretta su i social, dal Governatore Attilio Fontana, ha deciso di parlare e di raccontare a tutti la sua esperienza. Ecco le sue parole:

“Questa notorietà che è partita dalla fotografia, io la voglio dedicare a tutti i miei colleghi insostituibili e guerrieri. Mi hanno definita eroe, ma i veri eroi sono i pazienti che ce l’hanno fatta e che ce la faranno.

Oggi torno alla vita di tutti i giorni più forte di prima e con il motto che ‘andrà tutto bene.'” Elena Pagliarini infatti, è risultata negativa al primo tampone ed a breve arriveranno anche i risultati del secondo test, con la speranza di poter tornare a combattere questa emergenza, insieme ai suoi colleghi, nell’ospedale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Tg com24