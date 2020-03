Coronavirus, il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti Arriva il nuovo modello di autocertificazione, da stampare e compilare. Ci sono stati alcuni cambiamenti.

Nella giornata di oggi, lunedì ventitre marzo, è cambiato ancora il modello di Autocertificazione, per gli spostamenti. Questo è dovuto a causa dell’emergenza da Coronavirus che sta vivendo ora l’Italia e soprattutto per evitare che le persone escano per motivazioni futili, che non sono previste nel nuovo Decreto, emanato dal Governo.

E’ diverso da quello che era stato messo in vigore in precedenza, poiché questa nuova versione si può presentare alle forze dell’ordine solo in forma cartacea.

In più, sono previste solamente tre voci che possono giustificare i cittadini ad uscire dalla propria abitazione e sono: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

A differenza di quello che c’era in vigore in precedenza non c’è più la possibilità di tornare all’indirizzo in cui si ha la residenza o il domicilio. Infatti, con il nuovo Decreto non ci si può più spostare da un comune ad un altro senza una motivazione ben precisa.

Il modello è stato pubblicato proprio sul sito della Polizia di Stato ed ecco come lo si deve compilare:

Le proprie generalità. (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e numero del documento d’identità). Subito dopo si devono segnare le motivazioni per cui si è effettuato lo spostamento, che come abbiamo già detto in precedenza, prevedono: esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Infine, si deve scrivere una descrizione dettagliata sulle motivazioni dello spostamento. Il modello deve essere firmato e nel momento del controllo da parte degli agenti di Polizia, ci sarà la firma dell’agente, che compilerà anche la parte relativa all’ora ed alla data del controllo.

Il capo della Protezione Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa, ha dichiarato che deve essere portato con sé, anche se si esce a casa a piedi. Infatti, è necessario compilarlo nella propria abitazione e presentarlo agli agenti, nel momento del controllo.

Nel caso in cui lo spostamento avvenga in aereo o in treno, lo stesso modello deve essere presentato al personale della stazione o dell’aeroporto. In entrambi i casi, i passeggeri saranno sottoposti al termoscanner per misurare la temperatura corporea.

Le persone positive al Coronavirus o in quarantena, in nessun caso possono uscire dalla propria abitazione. Il modello dell’autocertificazione da scaricare, lo trovate QUI.

