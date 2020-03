Coronavirus, il piccolo Leo è guarito: è tornato a casa Il piccolo Leo è guarito dal coronavirus ed è potuto ritornare a casa. È il neonato di Corbetta, non ha nemmeno due mesi ed era risultato positivo al Covid-19.

Leo è il neonato di Corbetta, non ha nemmeno due mesi ed era risultato positivo al Covid-19.

Vive a Corbetta in provincia di Milano con la sua mamma e il suo papà, dopo essere risultato positivo al coronavirus era stato immediatamente ricoverato. Il piccolo Leo ha superato senza grandi difficoltà l’infezione e adesso non ha più bisogno delle cure.

I tamponi successivi hanno accertato la negativizzazione e la guarigione, così il piccolo ha potuto far ritorno a casa. A rendere nota questa bella notizia è stato il sindaco del piccolo comune, Marco Ballarini: “È tornato dalla sua famiglia, a lui e la sua famiglia va il mio abbraccio e quello di tutta la città“.

La foto di Leo che sorride fa commuovere ed è un’altra foto simbolo di speranza dopo settimane di sofferenze e preoccupazioni per tutti noi. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha voluto condividere con tutti questa lieta notizia scrivendo:

“Oggi abbiamo un motivo in più per sorridere, per essere felici, per sentirci ancor di più una Comunità unita. Oggi guardiamo il volto meraviglioso della Speranza, la nostra speranza. Diamo il bentornato a casa al piccolo Leonardo, appena dimesso dall’Ospedale dove ha vinto la battaglia contro il Coronavirus!“.

Poi ha aggiunto: “Grazie di cuore Leo, grazie di cuore ai suoi genitori che non si sono mai arresi. Avete portato l’estate nei cuori di tutti noi Corbettesi. Forza Corbetta!“.

A questa bella notizia se ne aggiunge un’altra. È guarita anche la piccola Beatrice nata lo scorso 11 febbraio nell’ospedale Papa Giovanni XXIII risultata positiva al coronavirus, ha lasciato l’ospedale ed è potuta tornare a casa dai suoi genitori.