Coronavirus, il regista Chang Kai e tutta la sua famiglia hanno perso la vita Coronavirus, ha perso la vita il regista cinese Chang Kai; lui e tutta la sua famiglia erano in quarantena, in casa e si sono contagiati a vicenda

Dolore e sgomento in Cina: si è spento Chang Kai, un noto regista, molto conosciuto nel paese. L’uomo era stato contagiato dal coronavirus e si trovava in isolamento insieme alla sua famiglia. Le sue ultime parole sui social: “Addio a quelli che amo e a quelli che mi hanno amato”.

Chang Kai, un noto regista cinese, conosciuto in città per il suo lavoro agli Hubei Film Studios, si è spento mentre era in isolamento nella sua abitazione, insieme ai suoi familiari. Il primo a perdere la vita è stato l’anziano padre di Chang Kai, seguito, poco dopo, dalla madre. A loro è seguita il regista e poi la sorella. In questo momento, anche la moglie di Chang Kai è gravemente malata. L’unico a salvarsi è stato il figlio che si trovava a Londra. Tutta la famiglia ha perso la vita per una polmonite, una complicazione causata dal coronavirus.

Il noto regista cinese era nella sua casa di Wuhan, in isolamento. Purtroppo, la malattia non gli ha lasciato scampo. Chang Kai, 55 anni, si è spento il 14 febbraio 2020. I genitori erano deceduti qualche settimana prima e lui è stato seguito dalla sorella. Tutti si erano messi in auto-quarantena, come afferma la rivista cinese Caixin.

I tassi di mortalità a Wuhan e nelle province circostanti di Hubei sono molto più alti che nel resto della Cina e fuori dai confini del paese. Molti pazienti hanno riferito di aver fatto di tutto per trovare un letto negli ospedali ormai strapieni. Il governo ha costruito nuovi ospedali e convertito diversi altri spazi, come un centro espositivo, in centri medici improvvisati.

Si ritiene che anche un attivista ambientale e sua moglie siano stati uccisi dal coronavirus, sebbene non siano stati testati per la malattia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che anche se la malattia sia da considerare lieve in 4 su 5 pazienti, circa il 20% avrà sintomi più gravi.

Si teme che il consiglio del governo indirizzato a coloro che hanno sintomi riconducibili a un contagio da coronavirus, di rimanere a casa possa aver aggravato il bilancio dei decessi in seguito alla malattia. L’isolamento in casa ha portato intere famiglie a contrarre l’infezione.

Chang Kai aveva accudito suo padre a casa dopo essersi ammalato alla fine di gennaio. L’aveva portato in diversi ospedali ma non era riuscito a trovare un letto, ha riferito Caixin. Il 28 gennaio, il padre fu la prima vittima del coronavirus nella famiglia e gli altri familiari erano, ormai, già stati infettati.

La madre di Chang Kai si spense pochi giorni dopo, poi si ammalò gravemente anche lui, la sorella e la moglie. Il regista ha inviato un ultimo messaggio agli amici, parlando del suo dolore e inviando un messaggio pieno d’amore a suo figlio a Londra.

“Addio a quelli che amo e a quelli che mi hanno amato!”, ha scritto.

Le autorità portano i pazienti sospetti di coronavirus nei centri di quarantena, a volte con la forza.

Il virus ha infettato oltre 73.000 persone e ucciso 1.875, secondo gli ultimi dati. La stragrande maggioranza di questi casi si trovano in Cina, nella provincia di Hubei.