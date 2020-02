Coronavirus in gravidanza. Cosa succede al feto secondo i primi studi. CORONAVIRUS: cosa succede al feto in gravidanza? Tutto ciò che c'è da sapere e gli episodi verificati fino ad ora. Finalmente una buona notizia ❤️

La diffusione del Coronavirus in Italia, sta creando panico tra gli abitanti e le domande cominciano ad essere diverse. Tra quelle più preoccupanti, ci sono quelle delle donne in stato di gravidanza. Cosa succede al feto se la mamma contrae il Coronavirus? Non ci sono ancora studi certi, ma sembrerebbe che il temuto virus non venga trasmesso al futuro nascituro.

Secondo diverse notizie riportate, ci sono stati casi di donne incinte (non in Italia) che al terzo trimestre hanno contratto il Coronavirus. I loro bambini sono nati in ottime condizioni di salute e soprattutto risultando negativi agli esami per il virus.

Diverse malattie, se contratte da una donna in stato di gravidanza, possono manifestarsi in modo più grave e portare problemi a mamma e bambino. Ecco perché anche il Coronavirus sta destando tanta preoccupazione. Gli esperti hanno dichiarato che le donne che fino ad adesso hanno contratto il Coronavirus al terzo trimestre di gravidanza, hanno avuto la febbre sotto i 38 gradi, tosse e classici dolori dell’influenza e alla fine, hanno dato alla luce i propri figli, con un taglio cesareo. Quest’ultimi sono nati tutti in ottima salute.

Non è però stato accertato ancora nessun caso, di una donna affetta da Coronavirus, che abbia dato alla luce il proprio figlio in modo naturale, quindi non si hanno prove di un contagio probabile o no, attraverso il parto naturale.

Il Coronavirus, quindi, non è in grado di arrivare al feto attraverso la placenta.

Naturalmente queste sono le ipotesi venute fuori dai primi studi, ma nulla è ancora certo.

La diffusione del virus sta portando tanta paura. I supermercati, le farmacie e i negozi di prodotti per la pulizia, non hanno più mascherine o prodotti disinfettanti, come l’amuchina.

In alcuni posti, come anche sul web, i prezzi sono arrivati alle stelle e la gente si sta infuriando, perché nessuno dovrebbe approfittare di una situazione di emergenza sanitaria.

Fonte: Fanpage.it