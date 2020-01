Coronavirus in Italia, 6mila persone bloccate su una nave da crociera Il Coronavirus in Italia fa paura: 6mila persone bloccate a Civitavecchia su una nave da crociera per controlli

A Civitavecchia una nave da crociera di Costa Smeralda è stata bloccata nel porto per controlli da parte del personale medico. A bordo 6mila persone che non possono scendere fino a quando non saranno eseguiti tutti i controlli del caso da parte del personale medico. Due passeggeri sarebbero stati male a bordo e potrebbero essere casi sospetti di Coronavirus.

La Costa Smeralda è ferma al porto di Civitavecchia perché tra i seimila passeggeri a bordo ci sarebbe una donna asiatica con febbre molto alta. A causa delle misure di sicurezza attivate per l’epidemia di nuovo Coronavirus che dalla Cina minaccia di arrivare anche da noi, si sono resi necessari degli ulteriori accertamenti, per scongiurare che si tratti proprio di quel virus. Il che vorrebbe dire quarantena praticamente per tutti i passeggeri.

La nave da crociera di Costa Smeralda proveniva da Palma de Majorca. Arrivata nel porto di Civitavecchia, la nave ha lasciato le sue porte chiuse. Nessuno è potuto sbarcare. Due campioni di sangue della donna asiatica con febbre alta sono già stati inviati all’Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per poter capire se si tratta o meno del virus che arriva dalla Cina.

La donna, che viaggia con il marito, erano arrivati da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio, per poi imbarcarsi a Savona sulla nave da crociera.

Non appena la donna ha manifestato la febbre alta, lei e il compagno sono stati messi in isolamento nei locali ospedalieri della nave. Aveva anche la tosse. Dallo Spallanzani è arrivato un medico che porterà i campioni ad analizzare con urgenza per cercare di sbloccare il prima possibile la situazione.

Secondo la Capitaneria di Porto la situazione sotto controllo: sono tutti in attesa di conoscere l’esito delle verifiche che sono in corso, ma tutte le precauzioni del caso sono state prese.