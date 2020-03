Coronavirus in Lombardia, Attilio Fontana: “Contagi in diminuzione” Arrivano buone notizie dalla Lombardia, il contagio da coronavirus è in diminuzione. A dichiararlo è il governatore della Regione Attilio Fontana

Arrivano buone notizie dalla Lombardia, il contagio da coronavirus è in diminuzione. A dichiararlo è il governatore della Regione Attilio Fontana che durante il consueto punto sull'emergenza coronavirus ha affermato che "sta per iniziare la discesa". "Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa. Anche oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti", ha spiegato Attilio Fontana. Il governatore Lombardo ha spiegato anche che oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai precedenti giorni ed oggi si assiste quindi ad una riduzione del numero dei contagi. "Oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare". Nella giornata di oggi si è svolta una breve riunione di Giunta della Regione per approvare il provvedimento con cui l'ospedale in fiera Milano viene accorpato al Policlinico. Al Policlinico verrà assegnata la proprietà dei moduli, la ricerca e l'assunzione del personale, la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva. Attilio Fontana si è soffermato anche sul problema del contagio da coronavirus nelle case di riposo ed ha rassicurato tutti che si sta pensando di trovare la soluzione giusta individuando le persone che manifestano uno o più sintomi legati al covid-19. Queste persone verranno sottoposte al tampone e poi eventualmente allontanate a seconda della situazione degli spazi di ogni struttura. "Le valutazioni dovranno essere distinte casa di riposo per casa di riposo", ha aggiunto. Attilio Fontana ha concluso la conferenza stampa di oggi sull'emergenza coronavirus nella regione Lombardia soffermandosi sulle condizioni di salute di Guido Bertolaso che da ieri è ricoverato in ospedale perché è risultato positivo al coronavirus: "Ho avuto un brevissimo colloquio sia con Cajazzo che con Bertolaso, entrambi sono in fase di miglioramento, stabili nel miglioramento. Erano entrambi su di morale, le loro condizioni sono assolutamente sotto controllo e, ripeto, in miglioramento".