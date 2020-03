Coronavirus in Piemonte, via libera alla vendita di materiali da cartoleria Coronavirus, il Piemonte è la prima regione che ha avuto il via libera alla vendita di materiali da cartoleria nei supermercati, come pennarelli e quaderni.

Dopo il divieto contenuto nel decreto del Governo, la regione ha deciso che tutti i prodotti da cartoleria potranno essere rivenduti negli esercizi commerciali aperti e quindi essere riacquistati dai consumatori.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, l’ha soprannominata la “battaglia del pennarello“. Il Piemonte è la prima regione che ha dato il via libera alla vendita di materiale da cartoleria come pennarelli, quaderni e materiale scolastico in tutti quelli esercizi che in questi giorni di quarantena possono rimanere aperti.

Questa battaglia è stata fortemente voluta dalle mamme dopo il decreto del Governo sulla chiusura degli esercizi commerciali che vendono prodotti non ritenuti di prima necessità, in questo caso i pennarelli e i quaderni non sono stati ritenuti tali e per questo motivo è stata vietata la vendita nei supermercati.

Molti genitori quando hanno visto interi scaffali chiusi e circondati da nastri per delimitare le aree non accessibili, sono rimasti basiti per i loro figli che dovendo svolgere i compiti a casa, hanno bisogno di questo materiale ma hanno anche bisogno di colorare e giocare per distrarsi in questi giorni chiusi in casa per la quarantena.

Chiara Appendino, il sindaco di Torino, aveva pensato come soluzione alternativa l’acquisto di questi prodotti on-line mentre Chiara Caucino, l’assessore regionale ai bambini, aveva ascoltato con piacere la proposta dei genitori di riattivare la vendita anche diretta negli esercizi commerciali dei prodotti da cartoleria.

Oggi finalmente è arrivata la decisione del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha autorizzato la vendita nei supermercati, nelle tabaccherie e nelle edicole. Con molta probabilità il via libera ufficiale arriverà da domani.

La battaglia dei pennarelli è stata portata avanti anche dal sindaco di Milano Beppe Sala che da ieri ieri mattina nel suo quotidiano messaggio ai milanesi aveva chiarito che molte mamme si sono lamentate del fatto che nei nei supermercati non potevano acquistare articoli di cancelleria come pennarelli e quaderni perché non sono ritenuti i beni di prima necessità.

Queste le parole di rassicurazione di Beppe Sala:

“Ne ho parlato col prefetto e col governo, speriamo che la risolvano in fretta“. E così è stato.