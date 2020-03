Coronavirus in Rai, giornalista risultato positivo In Rai è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell'azienda. Si tratta di un giornalista che per lavoro era stato in Veneto.

È stato reso noto che in Rai è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’azienda. Si tratta di un giornalista che per lavoro era stato in Veneto. Ma in queste ore si vocifera che vi è un secondo caso sospetto. Si tratterebbe di un montatore video che era tornato da poco dall’Iran, ma al momento non vi è nessuna conferma ufficiale. Il giornalista risultato positivo al coronavirus è stato nella zona gialla e non ha avuto alcun accesso ai presidi aziendali negli ultimi 10 giorni. Attualmente si trova ricoverato nell’ ospedale Spallanzani di Roma dove al primo tampone è risultato positivo. Le sue condizioni sono buone. In queste ore l’azienda sta applicando misure più rafforzate ed ha emanato nuove disposizioni per innalzare il livello di attenzione per chi si trova nelle zone più a rischio, ovvero le aree rosse o gialle. L’assessorato alla sanità della regione Lazio, su Facebook ha fatto sapere che il dipendente che è il risultato positivo al Covid 19 si trova ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma e le sue condizioni di salute sono buone. Ha avuto dei collegamenti nelle zone del Veneto colpite dal coronavirus dove si era recato per lavoro. Nell’ospedale romano sono ricoverati altri 11 casi risultati positivi, nel bollettino di oggi si legge: “Due ricoverati presentano una polmonite e necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese”. È stato sottoposto al tampone in via precauzionale anche Papa Francesco perché nei giorni scorsi ha avuto l’influenza. L’esito è risultato negativo. A Milano due magistrati sono risultati positivi al coronavirus, si tratta di un uomo e di una donna che ora si trovano in isolamento. Stanno bene, l’uomo è sintomatico mentre la donna non presenta nessun sintomo. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Sacco di Milano. Fonte Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI