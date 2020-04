Coronavirus Indonesia, morta bimba di 11 anni Bimba di 11 anni in Indonesia ha perso la vita. Non era positiva solo al Covid. Ecco cosa hanno scoperto i medici..

I casi di contagio da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, ci sono stati anche tanti decessi. L’emergenza ormai è diffusa in tutto il mondo. Nelle scorse ore è venuta fuori un’altra terribile notizia, una bimba di soli undici anni è morta, in Indonesia.

La situazione che stanno vivendo i cittadini non è affatto semplice, poiché in molti hanno deciso di rimanere a casa per evitare di essere contagiati, visto che il Covid non colpisce solo gli anziani o le persone affette già da patologie, ma può colpire chiunque.

Questa volta a perdere la vita è stata proprio una bimba di soli undici anni, che viveva in una città in Indonesia. E’ la vittima più giovane della Nazione.

Secondo le prime informazioni che sono state rese note, la piccola ha perso la vita lo scorso venti marzo al Slamet Martodirdjo Hospital, un ospedale che si trova nell’isola di Madera.

A dare la triste notizia sono state proprio le autorità sanitarie locali. Hanno anche pensato che la piccola abbia contratto il virus mentre viveva con sua nonna a Malang.

Mentre il diciassette marzo è stata mandata dai suoi genitori a Pamekasan, ma il diciannove la sua situazione è peggiorata drasticamente ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma il giorno dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre. A quel punto l’hanno sottoposta ai tamponi e pochi giorni fa sono arrivati i risultati. Non era affetta solo da Covid, ma anche dalla febbre Dengue.

In Indonesia, questo è il secondo caso di un decesso di un minore. Il primo era un diciassettenne che viveva nella zona di West Java, che è risultato sempre positivo al tampone. In questa Nazione i casi di Coronavirus nel giro di una settimana sono triplicati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: Notizie.it