Coronavirus, infermiera si è tolta la vita Coronavirus, infermiera si è tolta la vita. Pochi giorni fa era stata sottoposta al tampone.

Una vicenda davvero terribile è accaduta poco fa a Cortellazzo, in provincia di Venezia, dove un pescatore ha trovato una donna senza vita, nel Piave. Era un’infermiera di quarantanove anni, che lavorava all’ospedale di Jesolo, da un po’ di tempo e che da due giorni era a casa, poiché aveva un po’ di febbre ed era stata sottoposta al test.

Una notizia terribile, che ha scioccato l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi colleghi, che non si sarebbero mai aspettati di dover vivere un dramma simile.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il corpo è stato trovato da un pescatore della zona, che appena si è reso conto di ciò che c’era in acqua, ha allertato subito i soccorsi e le forze dell’ordine.

Subito dopo è venuto fuori che era l’infermiera che lavorava da poco tempo, all’ospedale di Jesolo, nel reparto in cui si sta facendo il possibile per cercare di guarire le persone malate da Covid 19, in rianimazione.

Da un paio di giorni era a casa, poiché aveva un po’ di febbre e si era sottoposta anche al tampone, però non era ancora venuta a conoscenza dell’esito.

Il direttore generale dell’Ulls4 Carlo Bramezza, sull’accaduto, ha dichiarato: “Era una persona dedita al lavoro, una risorsa insostituibile per i colleghi e per questa Azienda Sanitaria.

Non appena hanno appreso la notizia della sua scomparsa, i colleghi dell’ospedale di Jesolo, che in questi giorni sono impegnati sul fronte del Coronavirus, sono rimasti profondamente colpiti e scossi dall’accaduto. A nome dell’Azienda Sanitaria che rappresento esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della nostra infermiera!”

L’identità della donna non è stata ancora resa nota, ma viveva da sola in quella comunità. In molti sono rimasti scioccati da questa tragica perdita, vista anche l’emergenza che sta vivendo l’Italia in questo periodo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Repubblica