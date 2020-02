Coronavirus, infermiere di Codogno: “panico assoluto” Coronavirus, lo duro sfogo di un infermiere che si trova nell'ospedale di Codogno: "Non è vero che è tutto sotto controllo, qui è il panico assoluto".

È emergenza coronavirus in Italia, un infermiere dell’ ospedale di Codogno si è lasciato andare facendo telefonicamente delle dichiarazioni importanti all’ Ansa.

“È il panico assoluto, l’ospedale è chiuso al pubblico e i parenti dei degenti continuano a chiamare preoccupatissimi per i loro familiari ricoverati, che oggi sono stati sottoposti al tampone. La mia impressione è che prima hanno lasciato scappare i buoi e poi – ha riflettuto l’operatore sanitario – hanno chiuso la stalla“.

Salgono a 152 i contagiati in Italia, la Lombardia è la regione dove la situazione è più critica. È la regione con maggior numero di persone risultate positive al nuovo coronavirus.

Sono stati eseguiti più di 880 tamponi, 112 sono risultati positivi con una media del 12%. Ci sono 53 persone ricoverate in ospedale, di cui 17 sono in terapia intensiva.

In Veneto i casi salgono a 24, a questi va aggiunto anche l’anziano morto a Vo’ Euganeo. In Piemonte sono 6 i casi, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 2, è la coppia di turisti cinese ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma.

Le vittime sono tre, una in Veneto e due in Lombardia. In queste ore continuano ad eseguire i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati.

Ieri una ragazza che era ricoverata a Vasto è stata sottoposta al test ed è risultata negativa al coronavirus. Anche in Umbria c’è stato un caso sospetto ma è stato anch’esso negativo.

Ricordiamo che in caso si avvertono i sintomi, non bisogna recarsi in ospedale ma chiamare il numero verde 1500 oppure il 112.

Il numero dei contagiati da coronavirus nel nostro Paese ha superato di gran lunga quota 100.