Coronavirus Inghilterra, morto infermiere di 23 anni Infermiere muore a 23 anni, dopo un turno di 12 ore in ospedale. Aveva tosse e febbre. La denuncia della madre sull'accaduto..

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo poiché il numero dei contagi e dei decessi, è arrivato a numeri molto elevati. Nelle ultime ore, è stata resa pubblica la vicenda di un giovane infermiere, dell’Inghilterra, chiamato John Alagos, di venti tre anni, che ha perso la vita, lo scorso venerdì, dopo un turno in ospedale di 12 ore.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutti i suoi colleghi, ma soprattutto la madre della giovane vittima, che in un’intervista, ha raccontato tutto ciò che è accaduto.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, John Alagos era tornato a casa dopo un turno di dodici ore, all’ospedale Watford General Hospital, in Inghilterra.

La madre, Gina Gustilo, anche lei infermiera, appena lo ha visto entrare nell’abitazione, ha notato che aveva febbre e un po’ di tosse. Per questo gli ha consigliato di prendere del paracetamolo, ma poco dopo per lui non c’è stato nulla da fare.

John Alagos lavorava come infermiere nell’ospedale che sta combattendo il Covid 19 e nonostante il suo turno fosse finito, gli è stato chiesto di rimanere ancora qualche ore, per cercare di aiutare i suoi colleghi.

Poco dopo, però, quando è tornato nella sua abitazione ha perso i sensi e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il suo cuore aveva ormai cessato di battere. Non è ancora chiaro se abbia contratto il virus o meno, ma subito dopo il suo decesso è stato sottoposto al tampone.

La madre, che ora vuole avere delle risposte, nell’intervista ha detto, che nonostante l’emergenza, in quell’ospedale non usavano le precauzioni adatte. Dice che usavano le mascherine normali e non quelle adatte per non prendere il Coronavirus.

John Alagos era nato nelle Filippine e si era trasferito in Inghilterra quando era piccolo, ottenendo anche la cittadinanza. I suoi colleghi ancora non riescono a capire come sia potuta accadere una tragedia simile. L’ospedale, invece, si difende dicendo che non gli avrebbero mai chiesto di allungare il turno, sapendo che aveva febbre e malesseri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Mattino