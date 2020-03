Coronavirus, insegnante di Arezzo positiva la test. 242 alunni in isolamento Coronavirus, maestra positiva al test, 242 bambini in isolamento. Le parole del sindaco su ciò che è accaduto..

I casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle scorse ore sono in crescita ed i numeri spaventano moltissimo la popolazione. Infatti in molti hanno deciso di rimanere e casa e di seguire le regole dettate dal Governo. Poche ore fa, è venuto fuori che un’altra insegnante è risultata positiva al test e per questo i suoi alunni sono stati messi in isolamento.

In tutta Italia le persone che sono state contagiate sono più di novemila e tutti sono molto preoccupati per come si sta mettendo la situazione.

Infatti è stato scelto di chiudere le scuole e la maggior parte delle strutture pubbliche e private. Nello scorse ore, è venuta fuori un nuovo caso di Coronavirus.

La persone positiva la tampone è un’insegnante di Bibbiana, in provincia di Arezzo, che ora è in isolamento. In via precauzionale sono state messe in quarantena altre duecentocinquantadue persone, tra alunni e tutto il personale scolastico.

Il sindaco del posto, ha dichiarato: “Si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglia e quindi la comunità, visto che tutti i bambini possono aver avuto contatti con un probabile caso positivo.

Per i genitori la quarantena cautelativa, come indicato dagli scienziati, non è obbligatoria. Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione.”

I casi di persone positive al test è arrivato ad un numero davvero elevato. Proprio per questo, in un momento così particolare è importante seguire le regole che ci sono state mandate dal Governo.

Come per esempio non uscire molto di casa, stare ad una distanze dalle persone di almeno un metro, lavarsi spesso le mani e soprattutto non andare negli studi medici o negli ospedali, per nessun motivo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

