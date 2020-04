Coronavirus Isernia, mamma non può comprare le uova per Pasqua ai figli Covid-19, mamma chiama la polizia per i suoi figli. Ecco cosa voleva.

Un gesto meraviglioso e di solidarietà è stato registrato nei giorni scorsi a Isernia, dove una giovane mamma, vista la situazione che c’è in Italia, ha chiamato la polizia, poiché non poteva comprare le uova di Pasqua per i suoi figli. Gli agenti si presentano in casa, con il regalo per i bimbi.

Per questo motivo, il Governo ha deciso di emanare un Decreto in cui ha chiesto a tutta la popolazione di chiudere le attività che non sono necessarie e di conseguenza, anche di rimanere a casa il più possibile.

In base alle informazioni che sono state rese note, la donna ha chiamato il centotredici, dicendo che a causa del suo stato di indigenza e difficoltà non poteva acquistare le uova di Pasqua per i suoi tre figli e questo ovviamente, le ha spezzato il cuore.

Per questo motivo, il questore Roberto Pellicone ha deciso di mandare a casa della famiglia gli agenti con il dono per i piccoli.

I poliziotti si sono presentati nell’abitazione con tre uova di Pasqua ed in base al loro racconto, sono rimasti: “Sorpresi e meravigliati. I bimbi hanno accettato l’inaspettato regalo da parte degli agenti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre, che ha ringraziato la polizia di Isernia.”

Un gesto che ha fatto sciogliere i cuori di migliaia di persone, poiché vista l’emergenza che stiamo vivendo, ci sono ancora vicende di grande solidarietà. Il gesto è stato reso pubblico ed è ormai conosciuto ovunque.

