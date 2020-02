Coronavirus, italiano positivo sulla Diamond Princess Un cittadino italiano è risultato positivo al test del Coronavirus. Si trova a bordo della nave Diamond Princess in quarantena nel porto di Yokohama.

Si tratta di un uomoitaliano che si trova a bordo, insieme ad altri 34 nostri connazionali, della nave da crociera Diamond Princess che si trova in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone.

Dallo scorso 5 febbraio, la nave da crociera Diamond Princess si trova nel porto di Yokohama in Giappone, all’interno ci sono 35 connazionali in quarantena. Il Dipartimento ha sottolineato che l’infezione del passeggero italiano è emersa al termine degli esami sanitari che sono stati effettuati a bordo della nave.

Intanto continuano le attività per far rientrare gli altri italiani che si trovano sempre a bordo della Diamond Princess, sono una quindicina di membri dell’equipaggio e una decina di passeggeri.

Il comitato operativo della Protezione Civile anche oggi si è riunito, presieduto dal Commissario Angelo Borrelli che è in stretto contatto con i Ministeri degli Esteri, della Salute e della Difesa per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, ovviamente garantisce tutte le procedure necessarie di sicurezza.

La nota del Dipartimento afferma: “Al momento dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie“.

Questa mattina è morto il primario dell’ospedale di Wuhan, il dottor Liu Zhiming che era direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, aveva 51 anni. Liu era deceduto per il coronavirus alle 10.30 locali (3.30 in Italia). La Commissione, in seguito, ha fissato l’ora del decesso alle 10.54.

Sale ancora il numero delle vittime nel mondo per il coronavirus e raggiunge i 1.873, i contagiati invece sono 73.335. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia tutti contro inutili allarmismi e misure sproporzionate.