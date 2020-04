Coronavirus, la denuncia di Codancons sull’aumento dei prezzi. Effetto Coronavirus, grave scoperta nei supermercati e negozi alimentari. Ecco cosa è venuto fuori

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi, sale ogni giorno di più. In molti sono preoccupati e per questo, hanno scelto di rimanere in casa il più possibile, per evitare di contrarre il virus e per proteggere i propri familiari.

Molte persone per evitare di andare in giro, hanno deciso di fare la spesa online. Però, pochi giorni fa, il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, ha fatto una denuncia su ciò che ha scoperto. Ecco le sue parole.

“Da più parti arrivato segnalazioni dei consumatori che denunciano sensibili rialzi dei prezzi dell’ortofrutta, presso mercati, supermercati e negozi di generi alimentari.

In effetti, un monitoraggio della nostra associazione ha evidenziato forti variazioni di rialzo dei listini per una moltitudini di prodotti.

Rispetto all’1 marzo dell’anno scorso il record del rincaro spetta ai cavolfiori, che sul mercato all’ingrosso hanno subito un vertiginoso aumento del +233%. Raddoppiato il prezzo delle carote, che passano da 0,40 a 0,80 euro al kg, mentre per zucchine e broccoli gli incrementi dei prezzi superano il +80%.

Più contenuti i rialzi per la frutta, dove al momento i rincari più sensibili si registrano per le arance, i cui prezzi all’ingrosso sono aumentati del +44,4%. Incrementi dei prezzi anche sul web, dove un kg di pasta viene venduto a fino a 12 euro al kg.

Si tratta di rincari che non appaiano in alcun modi giustificati, non essendosi verificate forti riduzioni della produzioni o eventi climatici che abbiano influito su i siti.

Abbiamo deciso pertanto, di coinvolgere i Nas affinché avviino i controlli ed ispezioni presso mercati e supermercati di tutta Italia, volti ad accertare e punire qualsiasi speculazioni sulle tasse dei consumatori.”

In tutte le attività, nelle quali è stato registrato questo aumento, ci sarà un controllo delle forze dell’ordine, che procederanno subito dopo a punire le speculazioni nei confronti dei cittadini. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Stampa