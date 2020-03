Coronavirus, la donna contagiata a Fiumicino, avvisa le altre mamme nel gruppo della scuola di sua figlia Manda un messaggio audio nella chat della scuola di sua figlia, per avvertire le altre mamme di essere positiva al Coronavirus

Secondo quanto dichiarato dall’ospedale Spallanzani di Roma, le persone risultate positive al tampone per il Coronavirus, a Fiumicino, sono tre. La prima ad essere stata contagiata, è una donna di circa 38 anni, che non molto tempo fa si era recata in provincia di Bergamo.

Prima che il direttore della struttura sanitaria Spallanzani, diffondesse il bollettino medico, la donna aveva già informato le mamme della scuola di sua figlia, anche lei risultata positiva al tampone. Ha voluto essere sincera ed avvisare il gruppo della scuola, riguardo le sue condizioni di salute.

Attraverso un messaggio, la donna ha comunicato: “buonasera, allora ragazze, io non so davvero cosa dire perché pensavo già di avervi detto tutto, invece mi hanno rifatto il test, mi hanno rifatto i tamponi che sono arrivati stasera verso le 22:30. I risultati hanno confermato che io ho una polmonite e che purtroppo sono positiva al Coronavirus e lo è anche mia figlia. Quelli di suo padre e di mio figlio, invece, sono negativi.

Per essere corretta, vi avverto. Sono tanto dispiaciuta e non so cosa dire. Mi dispiace tanto, adesso sono in isolamento e vedremo cosa accadrà in seguito. Chiaramente ho già dato il nome della scuola, che verrà subito avvisata. Quelli del papà e di mio figlio però sono negativi”.

Il gesto della donna, si è presto diffuso sul web, facendo il giro dei social network. In molti l’hanno sostenuta, si sono complimentati con lei, per non essersi vergognata di essere contagiata e per aver avvertito le mamme dei compagni di sua figlia.

“Ammirevole. Hai dimostrato coraggio e senso civico”.

“Grandissima donna, questo ti fa onore”

L’epidemia del Coronavirus, sta mettendo in crisi l’intera Italia. I contagi continuano ad aumentare, hanno raggiunto i 1049 positivi. Non tutti mostrano sintomi influenzali e non tutti si trovano in ospedale.

Tra questi 401 si trovano in quarantena nelle proprie abitazioni, mentre 105 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti guariti sono già 50. I morti sono 29. L’Italia è il terzo paese con il maggior numero di contagi, dopo la Cina, la Corea del Sud e il Giappone.