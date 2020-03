Coronavirus, la nuova circolare del Viminale: sì a passeggiate genitori-figli, disabili e anziani Dopo i numerosi appelli, il Viminale nella nuova circolare ha approvato le passeggiate genitore-figlio vicino casa così come per i disabili e gli anziani.

Coronavirus, il Viminale nella nuova circolare ha approvato le passeggiate genitore-figlio vicino casa così come per i disabili e gli anziani. L’attività sportiva è esclusa e solo un genitore può passeggiare con il figlio vicino casa.

Questa nuova circolare del Viminale arriva dopo i numerosi appelli a concedere di uscire i più piccoli, anche se con restrizioni.

I Ministeri della Salute e della Famiglia e Pari opportunità, hanno voluto “riservare particolare attenzione all’attività motoria in sicurezza dei bambini alla luce della proroga delle misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus in Italia“.

Sono stati inviati dei “chiarimenti” ai prefetti da parte del Viminale. Sono consentite le passeggiate con i figli minori ma solo un genitore alla volta e vicino casa. È esclusa l’attività sportiva all’aperto, il divieto di corsa o jogging.

Nella circolare è scritto che la passeggiata “è consentita ad un solo genitore che può camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione“. Assolutamente vietati gli assembramenti e gli spostamenti.

Nel testo si legge ancora che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. È possibile invece camminare in prossimità della propria abitazione.

Il Ministero dell’Interno ha dato anche il via libera anche ad alcuni movimenti che riguardano gli anziani e i disabili. Nella circolare viene chiarito come è possibile spostarsi di casa o far uscire una persona anziana che vive in una struttura.

“Esiste uno spazio all’aperto, è consentito portarvi gli ospiti fermo restando però che le persone che vi accedono dall’esterno ( dai familiari agli operatori ai fornitori) dovranno rispettare le distanze interpersonali e utilizzare mascherine e guanti“.

Approvate quindi anche le passeggiate vicino alla propria abitazione per gli anziani e i disabili accompagnati. Questo tipo di uscita è riconducibile alle motivazioni di necessità o di salute.

Le indicazioni riportate sulla nuova circolare verranno estese a tutte le forze di polizia “impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi“.