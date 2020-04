Coronavirus, la sindaca di Riccione, Renata Tosi: “Vacanze diverse, più attenti e responsabili” Come affronteremo le vacanze quest'estate? Saremo molto più attenti e responsabili?

La pandemia ci costringe in casa da quasi due mesi. Nel contempo l’estate si avvicinando e la quarantena sta per giungere al termine. La domanda che ora assilla gli italiani è: potremo andare in vacanza quest’estate? A chi non piacerebbe potersi sdraiare sulla sabbia o fare un bagno nell’acqua salata per rilassarsi, dopo questo lungo periodo di angoscia!

Vediamo nel dettaglio cosa si sta pensando di fare. Certo è che sarebbe necessario iniziare a dare delle direttive, per tutti coloro che hanno uno stabilimento balneare, o in qualche modo operano nel settore del turismo.

Renata Tosi, sindaco di Riccione, ha volto il suo sguardo all’imminente futuro delle spiagge, ed ha annunciato alcune linee guida. Che devono essere seguite, per la riapertura estiva degli stabilimenti balneari. La dichiarazione ci arriva tramite un’intervista rilasciata dalla Tosi a QN-Quotidiano Nazionale.

Il sindaco di Riccione, specifica che sono ancora ipotesi in via di sviluppo, ma sembra avere le idee chiare sul da farsi:

“Per la seconda metà di giugno, ritengo, che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle spiagge ai turisti. E’ come se ricominciassimo da zero. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni. Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, magari con tanto di prenotazione. Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre una vacanza“.

Quindi Renata Tosi ha intenzione di riorganizzare le spiagge su prenotazione, rendendola una vacanza più ordinato e sicuro, ma soprattutto responsabile. Moltissimi sono però gli albergatori che preferiscono non riaprire quest’estate, per evitare inutili rischi o per paura.

Il primo cittadino di Riccione ha espresso il suo punto di vista al riguardo, mostrandosi molto contrariata:

“Non condivido certe visioni pessimistiche. Noi romagnoli siamo gente combattiva che accetta le sfide. E devo dire che noto segnali positivi sia da parte dei grandi investitori, sia per quanto riguarda la richiesta di appartamenti estivi“. Il sindaco di Riccione è quindi ottimista sul futuro. Speriamo di poterle dare ragione a posteriore.