Coronavirus, la truffa del falso volantino del ministero: se lo trovate sui muri stracciatelo Con il Coronavirus salgono i casi di truffa, come quello del falso volantino del ministero che si trova affisso sui muri e nei condomini del nostro paese

L’epidemia Coronavirus in Italia non allenta la sua morsa. E mentre aumentano i casi e, purtroppo, anche i morti, ecco che crescono anche le truffe. L’ultima riguarda un falso volantino che sarebbe apparso su muri e nei condomini con false raccomandazioni del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Polizia di Stato ha già segnalato una truffa che pare diffondersi sempre di più nel nostro paee. In molte province italiane è apparso un volantino, ovviamente falso, che sembra pubblicato su vera carta intestata del “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza” e cont anto di logo della Repubblica italiana.

Sul foglio, che lo ribadiamo di nuovo, è un falso, c’è scritto che eventuali persone non residenti in quegli edifici devono subito lasciare le case dove sono ospitati, per fare rientro immediato nel loro domicilio di residenza. Le autorità starebbero facendo dei controlli per “stanare” queste persone. I fogli sono apparsi negli androrni dei palazzi e sui muri dei quartieri, ma è un falso che può causare problemi.

Nel testo è anche riportato l’obbligo di presentare la documentazione di affitto della casa e i documenti con foto, se le autorità lo chiederanno. Un invito che non sta ne in cielo ne in terra. Non bisogna assolutamente cadere in queste trappole, che sono truffe nate da chissà quale mente malata.

Fate estremamente attenzione, anche se sembra assolutamente vero, con tanto di logo della Repubblica Italiana, perché nessuno potrà mai chiedere nulla del genere. Secondo gli esperti potrebbe essere il tentativo di qualche malintenzionato che vuole entrare nelle case e derubare le persone.

Gli agenti di polizia invitano a segnalare la presenza di questi volantini. E per nessuna ragione al mondo bisogna seguire quello che c’è scritto sopra. Denunciate e segnalate sempre se vedete qualcosa che non vi convince. Perché anche in questo momento di emergenza c’è chi cerca di fare il furbo.