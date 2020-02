Coronavirus, l’Italia quarto Paese al mondo per numero di contagi L'Italia è il quarto Paese con più numero di contagi da coronavirus in tutto il mondo ed ha il primato anche in Europa.

L‘Italia è il quarto Paese con più numero di contagi da coronavirus in tutto il mondo. Al momento sono stati registrati 130 casi positivi al nuovo coronavirus le regioni colpite sono la Lombardia il Veneto e l’Emilia Romagna e il Piemonte nel nostro paese è scoppiata l’emergenza ed è quarto in tutto il mondo per il numero di casi dopo la Cina la Corea del sud è il Giappone. Il nostro Paese ha il triste primato anche in Europa. Le autorità delle regioni colpite ovvero Lombardia Veneto Piemonte ed Emilia Romagna hanno deciso di mettere in campo delle misure straordinarie per contenere il rischio di ulteriori contagi. La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di casi al momento risultano 89 casi positivi partendo dal 38enne di Codogno che è considerato il paziente uno. La seconda vittima italiana aveva 78 anni e si chiamava Giovanna Carminati, viveva a Casalpusterlengo in Lombardia. Da quanto si apprende, il suo decesso sarebbe stato causato da un infarto dopo una complicanza del coronavirus. Da domani, lunedì 24 febbraio resteranno chiuse le scuole e le università anche a Milano. Sono state vietate le manifestazioni pubbliche, le messe e i segni della pace. La Comunione verrà distribuita solo sulle mani. I comuni focolaio sono pronti alla quarantena. Il focolaio del coronavirus è nel Lodigiano, tra i comuni ci sono Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda. In queste ore il virus ha raggiunto anche Milano. Si tratta di un uomo di Sesto che si trova ricoverato al San Raffaele e un anziano di Mediglia, che si trova all’ospedale Sacco sempre a Milano. A Bergamo sono stati confermati tre casi di coronavirus. Oggi pomeriggio è stato chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo, dove si sono registrati due casi (un paziente e un infermiere). Altri due infetti si trovano a Seriate e a Bergamo.