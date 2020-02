Coronavirus, l’Oms: “L’80% dei contagiati guarisce” Il coronavirus sta allarmando l'intera popolazione mondiale ma arrivano buone notizie dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: "L'80% dei contagiati guarisce".

Il coronavirus sta allarmando l’intera popolazione mondiale ma arrivano buone notizie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “L’80% dei contagiati guarisce“.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rassicurato tutti sull’emergenza coronavirus: “Ogni giorno che passa ne sappiamo un po’ di più sul coronavirus e la malattia che provoca. Sappiamo che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”.

Nel nostro Paese di ora in ora stanno aumentando i contagi ed è normale che molti cittadini italiani siano preoccupati, il numero di pazienti contagiati è salito a 39 in Lombardia e a 12 in Veneto.

Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto tranquillizzare tutti. Durante un meeting di emergenza con i ministri della Sanità africani, il direttore ha spiegato che il coronavirus è fatale solo nel 2% dei casi segnalati. Il rischio di morte aumenta con l’avanzare dell’età della persona colpita dal virus e ovviamente anche con le condizioni di salute che presenta.

“Ma l’altro 20% dei pazienti ha una malattia grave o critica, che va dalla mancanza di respiro allo shock settico e all’insufficienza multiorgano. Questi pazienti necessitano di cure intensive, usando attrezzature come macchine di supporto respiratorio che, come sapete, scarseggiano in molti paesi africani. E questo è motivo di preoccupazione“, ha spiegato Ghebreyesu.

Calano i casi di contagio. Questo non vuol dire che debba diminuire l’allerta perché c’è il rischio che l’epidemia possa accelerare nelle prossime settimane ma l’Oms ha voluto mettere in evidenza questo calo.

La Commissione sanitaria cinese ha dichiarato che si sono aggiunti 394 contagi e il numero è salito a 74.576. I nuovi casi di contagio sono in calo rispetto ai 1.749 di martedì.

Questa mattina sono arrivati in Italia i 19 connazionali che si trovavano in quarantena a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Sono stati tutti trasferiti nel Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola dove rimarranno in isolamento per 14 giorni.