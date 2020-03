Coronavirus Londra, infermiera di 20 anni si è tolta la vita Londra, infermiera di 20 anni si è tolta la vita mentre era di turno. In quell'ospedale ci sono stati otto decessi per il COVID-19

I contagi da Coronavirus sono arrivati ormai in tutto il mondo ed insieme a loro ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è emersa un’altra terribile vicenda, che è accaduta a Londra. Un’infermiera di terapia intensiva, che lavorava al King’s College Hospital, si è suicidata.

A dare questa terribile notizia sono stati proprio i media britannici e tutta la popolazione, proprio come i suoi colleghi ed i suoi familiari, sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, la giovane di soli venti anni, si è tolta la vita nella giornata di lunedì, ventitre marzo, mentre era di turno all’ospedale.

A trovarla priva di sensi, sono stati proprio i suoi colleghi, che insieme ad alcuni medici hanno provato a rianimarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a fare nulla per salvarla e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Sul posto, è stato subito chiesto l’intervento della polizia, che dopo diverse indagini, ha scoperto che aveva ingerito un cocktail di farmaci, che non le hanno lasciato scampo.

In quell’ospedale i medici e gli infermieri ora sono in prima linea per combattere contro il Coronavirus e nel giro di poche settimane, ci sono stati otto decessi legati proprio a questo.

In base al racconto dei suoi colleghi, la giovane infermiera era rimasta sconvolta da ciò che accade alle persone affette dal Covid 19 ed è probabile che il suo suicidio sia legato proprio a questa Pandemia, che ha colpito il mondo.

I suoi amici ora sono vicino ai suoi familiari, che non riescono proprio a capire le motivazioni dietro questo suo gesto. Tutti gli operatori sanitari, ora stanno cercando di fare il possibile per tutte le persone che hanno i primi sintomi e per guarire tutte quelle affette da questo virus.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: The Sun