È un grande colpo tutto quello che sta succedendo… Siamo scioccati e confusi, pieni di paura. Stiamo finalmente realizzando che il denaro non ha il valore che credevamo. Il fantastico lavoro non è più fantastico, i vestiti costosi ora non hanno più importanza e la cura dell’aspetto e’ subordinata alla cura dell’anima: ci si veste, ci sei pettina … per dare a se’ stessi una parvenza di normalità. La casa , che sia un monolocale o una villa a tre piani, non è altro che uno spazio delimitato da 4 mura . Piccolo … se non impariamo a riempirlo d’amore e a metterci la vita all’interno. La bella macchina costosa è quell’oggetto che si muove su 4 pneumatici, uguale a quella di tutti gli altri. Ma vitale se la si usa per andare in farmacia o a dare soccorso… Stiamo finalmente vedendo chi sono le persone che fanno la differenza nelle nostre vite. Stiamo dando valore e rendendo omaggio a coloro i quali stanno facendo i lavori più importanti per gli altri , di cui tutti abbiamo bisogno. I commessi dei supermercati Gli Operatori di assistenza Gli Operatori dei Servizi di emergenza I Medici Gli Infermieri I Lavoratori volontari Gli Insegnanti Gli Autotrasportatori Gli addetti alle consegne Gli Addetti alle pulizie Chi raccoglie i rifiuti Queste persone sono quelle che stanno facendo battere il cuore del nostro paese. Sono le persone che passavano inosservate, che non si sono forse arricchite col loro lavoro, ma si sono rivelate la vera ricchezza del nostro paese. Anche loro sono preoccupate , così come lo saranno le loro famiglie, ma continuano a lavorare sodo per noi. Chi guardava queste categorie dall’alto verso il basso, credendo di poter comprare tutto col proprio denaro, avrà grandi insegnamenti da trarre da tutta questa situazione. Riuscite ad immaginare come sarebbe sarebbe stato senza di loro? Io no…. Dobbiamo tatuarci nell’anima il ricordo di questi eroi, per non dimenticarci mai di loro. Ed essere sempre grati. Dai… quando tutto sarà finito … mi darete l’onore, nel mio piccolo ,di abbracciarvi forte forte e …perché no, di offrivi un aperitivo?? Con Stima , Amore, Rispetto , Orgoglio . 🙏❤️