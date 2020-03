Coronavirus, mamma portata in ospedale. I poliziotti si prendono cura dei suoi figli CORONAVIRUS: mamma viene trasportata in ospedale. I poliziotti compiono un bellissimo gesto per i suoi figli

Nonostante la brutta situazione che l’Italia sta vivendo, ci sono episodi capaci di dare forza e di lasciare un sorriso sul cuore degli italiani. La vicenda è accaduta in Valle d’Aosta, dove una madre è dovuta andare in ospedale, poiché aveva il sospetto di avere il Coronavirus. Ha chiamato, come richiesto, i soccorsi, che sono andati a casa sua e l’hanno portata all’ospedale Parini, per sottoporla al tampone.

La donna però non poteva lasciare da soli i suoi bambini, così gli agenti della polizia del posto, si sono offerti di badare a loro. Un bambino di 10 anni una bambina di 12 anni, si sono ritrovati ad avere due poliziotti come baby-sitter.

Naturalmente gli agenti hanno preso tutte le dovute precauzioni ed hanno assistito i bambini, provvisti di guanti e mascherine, visto anche il sospetto contagio della loro mamma.

Secondo le successive notizie riportate, dopo la visita in ospedale, la donna, una 42enne, è stata rimandata a casa e le è stato richiesto l’autoisolamento volontario, in attesa del tampone. Alla fine è arrivato l’esito e purtroppo la donna è risultata positiva.

Nonostante il coronavirus, la 42enne sta bene, i suoi sintomi non sono gravi.

Diversi giorni fa, c’è stata anche una bambina che è riuscita a diffondere la positività a tutti gli italiani. Il suo nome è Noemi. La piccola ha chiamato la polizia, chiedendo agli agenti di poter leggere una lettera che aveva scritto per loro:

“Volevo dirvi che il vostro è un lavoro bellissimo e rischioso che vi state dando molto da fare in questa emergenza del coronavirus. State passando per la strada a dire a tutti i cittadini di rimanere a casa anche se, purtroppo, alcune persone non rispettano le regole. Continuate ad essere meravigliosi e un grande grazie ai medici, che anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare le persone malate. Un grazie a tutti da Noemi. Vi voglio bene”.

Di seguito, la chiamata: