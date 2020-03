Coronavirus Milano, lunghe code ai supermercati Coronavirus, le persone hanno preso d'assalto i supermercati. Code già un'ora prima dell'apertura. Ecco cosa è accaduto...

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, ci sono stati anche tantissimi decessi. Infatti tutta la popolazione è spaventata. Nella giornata di ieri, sabato ventuno marzo, in alcuni supermercati di Milano, le persone hanno iniziato a fare la fila un’ora prima l’apertura del supermercato, ovvero alle 6.30 del mattino.

Tutti i cittadini sono spaventati, per come questo Covid 19 si sta diffondendo ed infatti pochi giorni fa, il Governo ha deciso di emanare un Decreto, in cui ha chiesto a tutti di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per le emergenze.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, a causa delle indiscrezioni venute fuori, su un’imminente chiusura dei supermercati del weekend, la popolazione si è allarmata.

La notizia è stata subito smentita da Palazzo Chigi, ma i supermercati della catena Esselunga, in una nota hanno comunicato la riduzione dell’orario di apertura. La catena alimentare, ha deciso di rimanere aperta nei giorni della settimana dalle 7.30 alle 20. Mentre la domenica dalle 8 alle 15. Tutto questo fino al tre di aprile.

Nonostante questo, le persone si sono spaventate, poiché credevano di non poter fare la spesa nel fine settimana.

Infatti hanno deciso di prenderli d’assalto e nella mattinata di ieri, sabato ventuno marzo, hanno iniziato a fare la fila fuori i supermercati alle sei e trenta del mattino. Un’ora prima dell’apertura, occupando circa un isolato.

I negozi dove è accaduto tutto questo, sono stati Esselunga di via Fuché e quello di via Novara, a Milano. Una folla di persone è andata a farsi tutte le scorte per rimanere in casa il più possibile, in questo periodo difficile.

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati. Per questo motivo, il Governo ha chiesto a tutti i cittadini, di rispettare alcune regole importanti, che sono: lavarsi spesso le mani, non creare assembramenti e soprattutto stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

Fonte: Ansa.it