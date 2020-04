Coronavirus, morta bimba di 5 anni in Italia Coronavirus, morta bimba di 5 anni. E' la vittima più giovane d'Italia. Ecco cosa è accaduto..

I casi di contagio da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro ci sono stati anche tantissimi decessi. Infatti tutta la popolazione è preoccupata per come si sta diffondendo. Nelle ultime ore è venuta fuori un’altra terribile notizia, una bimba di cinque anni ha perso la vita, era positiva al virus. Era ricoverata all’ospedale in Alto Adige.

L’emergenza Covid 19, si è ormai diffusa in tutto il mondo.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, è stato registrato un nuovo decesso, ma questa volta la vittima è una bimba di soli cinque anni.

Era di Vipiteno, in provincia di Bolzano, ma era ricoverata all’ospedale in Alto Adige, poiché già affetta da altre patologie molto gravi.

Purtroppo, quando è stata colpita anche dal Covid 19, la sua situazione è peggiorata ulteriormente e nonostante i disperati tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Per il momento, sembrerebbe essere la vittima più giovane d’Italia morta con il Coronavirus. La notizia ha scioccato tutta la popolazione, ma soprattutto i familiari della bimba. Purtroppo la sua condizione non era affatto semplice e all’improvviso è peggiorata drasticamente.

Le restrizioni per fermare la marcia del virus, sono state prorogate fino al 13 aprile. È molto importante rimanere a casa ed uscire solo in caso di necessità ed è fondamentale rispettare alcune regole, per evitare di essere contagiati. Come per esempio:

Lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto non andare negli ospedali o negli studi medici in caso di sintomi, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: Alto Adige.it