Coronavirus, morta mamma polacca di 27 anni Coronavirus Polonia, giovane mamma morta dopo pochi giorni aver dato alla luce il suo bambino. Aveva solamente 27 anni.

I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro anche i decessi. Una terribile morte è stata registrata nei giorni scorsi, questa volta la vittima è una giovane ragazza di venti sette, della Polonia, che aveva appena dato alla luce il suo bambino.

Un vicenda drammatica che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che in un momento del genere si aspettavano di poter festeggiare una nascita.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, la giovane una settimana dopo aver dato alla luce il neonato, ha iniziato ad accusare una grave insufficienza respiratoria.

E’ stata proprio la madre ad averla contagiata, poiché era appena tornata dall’Italia ed aveva i sintomi tipici del Covid 19, ma che ha preso alla leggera.

E’ stata subito portata in ospedale nel nosocomio di Łańcut, nella provincia di Podkarpackie ed i medici, vista la gravità della situazione, l’hanno subito intubata e sottoposta al tampone, che è risultato positivo. Poco dopo hanno anche scoperto che aveva la Sepsi, un’infezione grave.

Per questo motivo hanno deciso di operarla d’urgenza per cercare di eliminarla. Dodici ore dopo, però nonostante i disperati tentativi dei dottori, per la giovane mamma non c’è stato più nulla da fare ed il suo cuore ha cessato di battere per sempre, lasciando il figlio di pochi giorni e tutta la sua famiglia.

Il Ministero della Salute polacco, ci ha tenuto a precisare che il decesso della ragazza non è avvenuto a causa del Coronavirus, ma a causa della Sepsi, che potrebbe essere stata causata proprio dal virus.

Secondo quanto riferito dalla rivista The Lancet, alla base degli studi condotti in due ospedali cinesi, oltre la metà dei pazienti affetti dal Covid 19, ha sviluppato quest’infezione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Fonte: Tg com24