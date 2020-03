Coronavirus, morta Marina Mercelletti, la mamma di Alex Baroni Morta la mamma di Alex Baroni. Era positiva al Covid-19

I numeri dei contagiati da Coronavirus, sono molto elevati e con loro anche i decessi. Nella notte è venuta fuori un’altra terribile notizia, è morta Marina Marcelletti, la madre di Alex Baroni, il famoso cantante morto nel 2002. A dare la triste notizia è stata proprio la nipote, in un messaggio sui social.

La donna ha perso il figlio la mattina del tredici aprile del 2002, in un drammatico incidente in moto, sulla Circonvallazione Claudia.

La nipote Valeri Frasca, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto.

Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi se lo ricorderà. Faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni. Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile, lo so.

Ma per una volta infrango la regola. Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima. Si chiamava Marina, aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare che io abbia mai conosciuto.

Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, ed a viaggiare viaggiare ovunque. Sempre sempre in movimento.”

Ovviamente, proprio come tutte le altre migliaia di vittime del Coronavirus, anche per questa signora non si potrà celebrare il funerale. Infatti, la nipote ha concluso il suo messaggio, dicendo:

“Marina ha preso il Coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno i funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel Cielo. Ciao Marina immensa!”

Tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata per come si sta diffondendo questo virus, infatti il Governo è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto, con cui ha chiesto a tutti i cittadini di rimanere a casa il più possibile, aumentando le restrizioni.

Fonte: Il Corriere