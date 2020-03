Coronavirus, morta ragazza di 27 anni a Pesaro Coronavirus, morta ragazza di 27 anni. Aveva già altre patologie. E' la vittima più giovane d'Italia

I contagi da Coronavirus si stanno diffondendo ad una velocità molto elevata e tutta la popolazione, ne è preoccupata. Nella giornata di oggi, c’è stata la vittima più giovane morta con questo virus. E’ una ragazza di soli ventisette anni, di Pesaro, che aveva già altre patologie pregresse.

Un evento terribile, che ha scioccato l’intera popolazione. Nella giornata di oggi, giovedì diciannove marzo, ci sono stati stati ventidue decessi, solo nelle Marche.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, la ragazza era già affetta da altre patologie, ma dopo essere stata contagiata dal Covid-19, la sua situazione è peggiorata di gran lunga.

Fino ad oggi, quando il suo cuore ha cessato di battere per sempre ed i medici, non sono riusciti più a fare nulla per salvarla. Aveva solamente ventisette anni.

Le sue generalità non sono state ancora rese note, ma secondo i dati emersi nelle scorse ore, è la vittima più giovane che ha portato questo virus, in tutta l’Italia.

Negli ultimi aggiornamenti emersi durante la conferenza stampa, che c’è stata oggi alle diciotto, sono stati registrati 427 morti, per un totale complessivo di 3.405 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Il totale delle persone positive è di 33.190.

I contagi da Covid 19, sono ancora ad un numero molto alto e tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata per come si sta diffondendo questo virus.

Con il nuovo Decreto emanato dal Governo diversi giorni fa, è stato chiesto a tutta la popolazione di rimanere in casa il più possibile e di uscire solo in caso di emergenze. E’ fondamentale ora rispettare tutte le regole: lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto non andare negli studi medici o negli ospedali, in caso di sintomi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Resto del Carlino