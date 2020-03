Coronavirus, morto a Parigi l’ex ministro di Sarkozy Patrick Devedjian È morto a Parigi per coronavirus l'ex ministro Patrick Devedjian. Tre giorni fa aveva annunciato di essere stato contagiato dal Covid-19.

È morto questa notte nell’ospedale di Nanterre, vicino Parigi. L’ex ministro francese Patrick Devedjian aveva 75 anni e ricopriva la carica di presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine.

Patrick Devedjian è stato membro dell’Ump poi dei Republicains. Nel 2008 l’ex presidente Nicolas Sarkozy gli affidò la responsabilità della gestione dell’emergenza finanziaria, carica ricoperta per due anni.

Giovedì è stato ricoverato in ospedale e attraverso un tweet aveva annunciato di essere stato colpito dal coronavirus. Devedjian aveva riferito nel suo messaggio di “poter quindi testimoniare direttamente del lavoro eccezionale dei medici e di tutto il personale sanitario“.

Sulle sue condizioni di salute aveva dichiarato: “Stanco ma stabilizzato grazie a loro, risalgo la china ed esprimo loro un grande ringraziamento per l’aiuto costante a tutti i malati“.

Nel comunicato stampa si legge: “I funzionari eletti e il personale del Dipartimento inviano le loro sincere condoglianze alla sua famiglia”.

Avvocato di professione, ex sindaco di Antony (Hauts-de-Seine) e poi segretario generale dell’UMP, Patrick Devedjian è stato più volte ministro, prima sotto la presidenza di Jacques Chirac, come delegato del ministro responsabile delle libertà locali (2002-2004), in seguito come Ministro delegato per l’industria (2004-2005). Per molto tempo ha affiancato Nicolas Sarkozy diventando il suo ministro incaricato del piano di recupero (dal 2008 al 2010).

Sposato dal 1969 con Sophie Vanbremeersch con cui ha avuto quattro figli, Thomas, François, Arthur e Basile. Era nonno di dieci nipoti.