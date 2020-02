Coronavirus, morto il medico che per primo aveva dato l’allarme È morto il medico che per primo aveva dato l'allarme per il coronavirus, si chiamava Li Wenliang ed aveva 34 anni.

È morto il medico che per primo aveva dato l’allarme per il coronavirus, si chiamava Li Wenliang ed aveva 34 anni. Il medico cinese di Wuhan era stato il primo ad aver lanciato l’allarme sul coronavirus ed era stato arrestato dalle autorità che lo accusavano di aver diffuso false notizie. Quando è stato scarcerato, poco dopo si è ammalato e le sue condizioni nel tempo sono peggiorate al punto da essere necessario il ricovero in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime di questa epidemia sale a 566. Una brutta notizia riguardo il coronavirus, il medico cinese che per primo ha lanciato l’allarme su questa epidemia è morto. A riportare la notizia è il The Global Times. Il 34enne, oculista di professione, si era accorto per primo della presenza di un virus che si stava diffondendo velocemente nella provincia dello Hiubei quando non era ancora scoppiata l’emergenza, però Li Wenliang pensava si trattasse della Sars. Lo scorso dicembre in una chat tra colleghi aveva pubblicato un post per avvisare di questa infezione ma le autorità lo obbligarono a tacere e la polizia lo accusò di aver diffuso notizie false arrestandolo con l’accusa di procurato allarme. Ma quando hanno capito che i suoi allarmi erano del tutto giustificati, il medico è stato scarcerato ed è ritornato a lavorare all’ospedale di Whuan. Pochi giorni dopo aveva accusato febbre alta e tosse ed era stato trovato positivo al test del coronavirus. A quel punto, dopo aver ricevuto la conferma di avvenuto contagio, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il 34enne si trovava ricoverato in ospedale dal 12 gennaio e nelle ultime ore le sue condizioni di salute si sono aggravate. Il suo cuore ha smesso di battere. Sono tantissimi i concittadini ad essere rimasti sotto choc una volta appresa questa notizia e stanno celebrando il medico sui social con numerosi messaggi di affetto e cordoglio.