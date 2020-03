Coronavirus, morto l’ispettore dei Vigili del Fuoco Giorgio Gardini: aveva 58 anni È morto a causa del coronavirus l'ispettore dei Vigili del Fuoco Giorgio Gardini, si trovava ricoverato nell'ospedale Maggiore di Parma. Aveva 58 anni.

L’uomo quando aveva contratto il coronavirus si trovava ricoverato all’ospedale di Vaio, le sue condizioni di salute erano peggiorate ed era stato trasferito all’Ospedale Maggiore.

Giorgio Gardini è stato ispettore dei Vigili del Fuoco ed aveva 58 anni, la notizia della sua morte per coronavirus è arrivata nella tarda serata di sabato 28 marzo.

L’uomo era risultato positivo al Covid-19 ed In un primo momento era stato ricoverato nell’ospedale di Vaio.

Le sue condizioni di salute nel tempo sono peggiorate, per questo motivo è stato necessario il trasferimento all’Ospedale Maggiore.

Il suo ruolo nel Comando dei Vigili del Fuoco è stato molto importante, per tanti anni ha rivestito il ruolo di caposquadra del distaccamento di Fidenza dei Vigili del Fuoco. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha dato la notizia attraverso un tweet:

“Giorgio Gardini non ce l’ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il Covid-19 Il capo del corpo Fabio Dattilo e tutti i vigili del fuoco si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma“.

“Giorgio non ce l’ha fatta. Nella notte Giorgio Gardini, ispettore dei Vigili del fuoco in forza al comando di Parma, ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Giorgio aveva 58 anni, sempre pronto ad aiutare un collega in difficoltà, con un sorriso e un incoraggiamento.

Il Capo Dipartimento Mulas e il Capo del Corpo Dattilo si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma“, si legge sul sito del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Anche il vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri e il sottosegretario dell’Interno Achille Variati, hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giorgio Gardini e a tutta la sua squadra:

“Nelle ultime ore è venuto a mancare l’ispettore Giorgio Gardini del comando nazionale dei Vigili del fuoco di Parma dopo che ha combattuto per due settimane in rianimazione. Sono vicino al Corpo che ancora una volta paga duramente il dovere di servizio alla comunità sulla quale vigila ininterrottamente ogni giorno e ogni notte“.