Coronavirus, morto uno dei due pazienti trasferiti dalla Lombardia È morto nell' aeroporto di Bari uno dei due pazienti gravi positivi al coronavirus trasferiti dalla Lombardia. L'uomo era residente nella provincia di Bergamo.

Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, aveva 56 anni ed era residente nella provincia di Bergamo. Il suo quadro clinico era già compromesso in partenza. L’uomo è deceduto non appena la barella del 118 ha toccato terra all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, hanno raccontato i soccorritori.

Ieri era stato disposto il trasferimento dall’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo alla terapia intensiva del Policlinico. Il paziente è arrivato a bordo di un aereo C130J dell’Aeronautica militare. Prima della partenza i rianimatori lombardi ed i medici del 118, guidati da Gaetano Di Pietro, hanno lavorato per organizzare al meglio il trasferimento dell’uomo nel Policlinico di Bari.

Sulla sua pagina Facebook, il governatore Pugliese Michele Emiliano, ieri sera aveva annunciato l’arrivo dei due pazienti dal Nord Italia. Queste le sue parole:

“Hanno richiesto la disponibilità a tutte le regioni italiane per spostare 50 pazienti dalla Lombardia che hanno bisogno della terapia intensiva. Alla Puglia hanno chiesto di accoglierne due e io ho dato la nostra disponibilità”.

Purtroppo uno dei due pazienti non ha mai raggiunto l’ospedale ed è deceduto nell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Il volo C130 dell’Aeronautica militare è atterrato questa mattina alle 5.15 sulla lista dell’aeroporto di Bari Palese.

Il 59enne, durante le fasi di trasporto, è andato in arresto cardiaco. Nonostante le manovre dei rianimatori fatte sulla pista di atterraggio, l’uomo non ce l’ha fatta. L’altro paziente invece, è stato trasportato nel reparto di Rianimazione Covid allestito allestito all’interno del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari.