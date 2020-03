Coronavirus: muore studente universitario toscano di 30 anni Arriva la notizia di un'altra giovane vittima del coronavirus: si tratta di uno studente universitario toscano di 30 anni, stava scrivendo la tesi di laurea

Il coronavirus continua a mietere vittime anche tra i più giovani. Questa volta si tratta di uno studente universitario della Toscana di 30 anni, che stava scrivendo la sua tesi di laurea. Originario del Camerun, Christin Kamdem Tadjuidje è venuto a mancare dopo aver contratto il virus.

Christin Kamdem Tadjuidje era uno studente universitario che studiava alla Facoltà di Scienze Agrarie di Pisa e risiedeva a San Giuliano Terme. Il ragazzo, di soli 30 anni, doveva laurearsi a breve e stava scrivendo la sua tesi di laurea. Ad annunciare la sua dipartita ci ha pensato l’Associazione Studenti Camerunesi di Pisa, con un post su Facebook.

“Soffrendo di polmonite acuta, è stato trasportato all’ospedale Cisanello il 14 marzo. Negli ultimi giorni la situazione era migliorata così tanto che gli era stato tolto il respiro assistito – raccontano da Asc – è morto durante la notte tra il 22 e il 23 marzo durante una crisi improvvisa”. Christin, come detto, stava preparando la tesi. “Ha lottato per anni per una laurea che non otterrà – affermano con dolore da ASC – era un membro molto attivo della nostra comunità, un fratello, un amico, un compagno…Che la sua anima riposi in pace”.

l'association des étudiants camerounais de Pise a le regret d'annoncer le décès d'un de ses membres, le nomé TADJUIDJE… Gepostet von Asc Pisa am Montag, 23. März 2020

Il ragazzo pare soffrisse anche di una patologia polmonare pregressa. Era un membro molto attivo dell’Associazione Studenti Camerunesi e la sua laurea era prevista nelle prossime settimane. A fare anche un gesto di cordoglio c’è stato il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, che scrive: “La scomparsa di un ragazzo così giovane ci rattrista profondamente. Un grande abbraccio alla famiglia e agli amici”.

In questi ultimi giorni si sta sentendo moltissimo di ragazzi giovani che, purtroppo, stanno perdendo la vita a causa di questo virus che sta attanagliando non solo l’Italia untera, ma tutto il mondo, arrivando a colpire persone di ogni età. Moltissimi stanno guarendo dalla malattia, riuscendo a sconfiggere questa polmonite, ma molti altri non hanno lo stesso esito.