Coronavirus, muore una giovane mamma nel bresciano Muore prematuramente per Covid-19, una giovane donna nel bresciano, amici e parenti chiusi nel dolore

Oggi tutto il paese di Concesio, in provincia di Brescia è in lutto. Concetta Susanna Micari, giovane madre è morta prematuramente dopo aver contratto il Coronavirus. Susanna, come la chiamavano amici e parenti, ha lottato per un mese contro la terribile malattia, finché questa non ha preso il sopravvento.

Aveva solamente 52 anni. Lascia orfani di madre i figli Mabel e Andrea e vedovo il marito Cesare. Susanna era capo reparto dell’Auchan in via Europa di Concesio ed era nel settore da 30 anni. Aveva iniziato nel Milanese, per poi ottenere il trasferimento nella sua città. In provincia di Brescia aveva conosciuto Cesare, che lavorava nel suo stesso campo e, con lui aveva creato una splendida famiglia.

Tutti la ricordano come una donna tenace, dedita al lavoro e alla famiglia. Molti sono i messaggi di saluto per Susanna, uno dei tanti recita: “Da quando sei entrata nella nostra famiglia, hai saputo conquistarci con la tua voglia di vivere è stato facile volerti bene. Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo nelle nostre preghiere”.

Ma Susanna non è stata l’unica vittima del Covid-19 nel settore della distribuzione nel bresciano. Giorgio Tognazzi, cassiere di un Simply di Leno, ci ha lasciati a 57 anni. I colleghi di Giorgio lo ricordano con queste parole: “Ci hai unito ancora di più, ogni per giorno“. Anche un’altra donna, sempre cassiera di professione, dopo la lotta col virus non ce l’ha fatta è spirata a soli 48 anni.

È morta in casa, in isolamento. In tutti e tre i punti vendita in cui gli scomparsi lavoravano hanno rispettato un lutto di 24 ore, in segno di rispetto e cordoglio per i colleghi. Il settore della distribuzione alimentare è tra i più rischiosi in cui lavorare in questi tempi bui. Non possiamo che ringraziare tutte queste persone che mettono in pericolo le loro vite per garantirci scorte continue di cibo.