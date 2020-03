Coronavirus, mutui sospesi: ecco il modulo da compilare In seguito all'emergenza coronavirus scoppiata in Italia, è possibile richiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa attraverso un modulo da compilare.

In seguito all’emergenza coronavirus scoppiata in Italia, il pagamento dei mutui potranno essere sospesi. È possibile richiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa attraverso un modulo da compilare.

Sono stati sospesi i mutui sulla prima casa, il Ministero dell’Economia ha pubblicato sul proprio sito il modulo da compilare.

Tutti i cittadini che intendono bloccarlo potranno scaricarlo e compilarlo, il pagamento delle rate verrà sospeso in seguito alle difficoltà che stanno avvenendo nel nostro Paese a causa dell’emergenza coronavirus.

La richiesta della sospensione dei pagamenti sul mutuo della prima casa può essere fatta da più persone, secondo quanto è previsto dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria e aiutare tutte quelle famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà.

Il nuovo modulo è stato aggiornato e semplificato rispetto a quello utilizzato prima che scoppiasse l’epidemia da covid-19. Puoi scaricarlo qui

Con questo modulo è possibile richiedere l’accesso al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il modulo può essere compilato direttamente on-line e inviato alla propria banca secondo le varie modalità.

Il nuovo modulo riguardante i mutui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo è quello di integrare il fondo Gasparrini già esistente da anni che serve a tutti i titolari di un mutuo di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi e per una cifra non superiore ai 250mila euro.

Questo Fondo di Solidarietà, vista l’emergenza coronavirus, viene esteso e consente di accedere anche ai lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni e ai professionisti autonomi che hanno subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.

Per ottenere il Fondo Solidarietà non è necessario presentare l’Isee e può beneficiarne anche chi in passato ha già usufruito di questo fondo con una distanza temporale di almeno 3 mesi.

Qualsiasi cittadino può contattare la propria banca con cui lo ha contratto ed inviare la documentazione.