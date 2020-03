Coronavirus, neonato di 10 giorni positivo al test Coronavirus, neonato di 10 giorni positivo al test. Ricoverato in Rianimazione Pediatrica.

I casi di contagio da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, anche i decessi. Tutta la popolazione infatti è in ansia ed è preoccupata per come si sta mettendo la situazione. Nelle scorse ore, è venuto fuori un nuovo caso anche ad Ancona, è un neonato di soli dieci giorni, positivo al test. E’ il primo bambino così piccolo, in tutta la regione.

In molti sono allarmati per come si sta sviluppando l’emergenza in Italia e soprattutto per come si diffondendo in pochissimo tempo questo virus.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, anche un neonato è risultato positivo al test. E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica al Salesi, di Ancona.

E’ nato dieci giorni fa, in un altro ospedale sempre della regione e due giorni dopo la sua nascita è stato trasferito, poiché doveva essere sottoposto ad un delicato trattamento, nel tratto gastrointestinale.

Mentre era ricoverato, i medici hanno deciso di fargli il tampone per il Covid 19 ed il suo risultato è stato positivo. Infatti ora, è in isolamento.

L’Azienda sanitaria fa sapere che il piccolo è ricoverato in rianimazione, ma non per il Coronavirus, ma per l’intervento che ha subito. Le sue condizioni sembrano stabili e si sta riprendendo in fretta. E’ monitorato e sotto osservazione in ogni momento.

Il Governo, nella serata di sabato ventuno marzo, ha emanato un nuovo Decreto in cui ha chiesto a tutte le fabbriche ed a tutte le attività, non di vitale importanza, di chiudere.

E’ fondamentale ora, rispettare tutte le regole, che sono importanti per limitare il contagio. Per esempio: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto non andare negli studi medici o negli ospedali, in caso di sintomi, ma chiamare il medico di base o i numeri regionali di emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.