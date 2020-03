Coronavirus, notizie dalla Cina: nessun nuovo positivo CORONAVIRUS: buone notizie dalla Cina! È la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus, è la prima volta che arriva una notizia buona dalla Cina: sono stati 0 i casi dei nuovi positivi registrati. È stato il primo paese colpito dal coronavirus ed il primo a perdere un elevato numero di morti. Secondo quanto riportato dalla Commissione Nazionale della Salute, i nuovi casi positivi registrati all’interno della Cina, sono stati zero, mentre quelli arrivati dall’esterno, sono stati 34, portando i positivi arrivati dall’esterno a 189.

Anche l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, ha condiviso la notizia sulla propria pagina Facebook:

“Ieri a Wuhan e Hubei, epicentro dell’epidemia #COVID-19, ci sono stati zero contagi. È la prima volta dall’inizio dell’emergenza. Solo un mese fa, erano migliaia ogni giorno. Impegno, sacrificio e solidarietà possono sconfiggere il coronavirus! #ForzaCinaeItalia”.

La Cina ormai ha sotto controllo il mostro coronavirus e questo è un dato sollevante, anche se non deve permettere all’Italia di abbassare la guardia, nemmeno per un secondo.

Nelle ultime 24 ore, sempre in Cina, sono stati registrati soltanto 8 morti, che portano ad un bilancio complessivo di 3.245 deceduti. L’Italia ha già raggiunto 2.978 vittime e si prevede che purtroppo supererà la Cina.

Solo nella giornata di ieri, 18 marzo, sono stati registrati 475 morti.

I casi positivi in Cina sono ancora 7.263, ma non sono stati registrati nuovi contagi e questa è una prima vittoria di una dura battaglia. Le persone complessive affette da coronavirus nel paese, dall’inizio dell’epidemia, sono state 81.000.

In Italia, secondo l’ultimo aggiornamento dati, il totale complessivo dei positivi è 28.710 (2.648 sono stati registrati nella giornata di ieri). Tra questi: 12.090 si trovano in isolamento domiciliare, senza sintomi e con sintomi lievi. 14.363 sono ricoverati con sintomi e 2.257 sono ricoverati in terapia intensiva. Le persone guarite in Italia, registrate nella giornata di ieri, sono 1.084, che portano i guariti ad un totale complessivo di 4.025 dall’inizio dell’epidemia.