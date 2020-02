Coronavirus, nuovo caso a Como: positivo al test un paziente dal lodigiano Un nuovo caso Coronavirus è stato registrato a Como: un paziente in arrivo dal Lodigiano è risultato positivo al test

Coronavirus, si allarga la macchia dei contagi: c’è un nuovo paziente risultato positivo al test a Como. L’uomo arriva dal Lodigiano e in questo momento è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como. Sembra essere in buone condizioni, non ha febbre e le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni in questo momento.

Sale il numero dei contagiati in Italia. Una notizia di ultima ora parla di un uomo proveniente dal Lodigiano che è risultato positivo ai test per Coronavirus. L’uomo ha un figlio adulto ed è spostato e i famigliari sono tenuti sotto controllo dalle autorità sanitarie in questo momento.

L’ultimo caso accertato di persona contagiata dal Coronavirus si trova a Como ed è ricoverato all’ospedale Sant’Anna e proviene dal cosiddetto “focolaio” innescato nel lodigiano.

Purtroppo, anche se le sue condizioni di salute sono buone in questo momento, per quanto riguarda il Coronavirus, c’è grande apprensione per lui perché soffre di una patologia pregressa e deve sottoporsi regolarmente a dialisi.

In cambio, il paziente segnalato come a rischio ricoverato nella serata del 21 febbraio 2020 nell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo è risultato negativo ai test per Coronavirus.

Il bilancio, dunque, attualmente è di 33 casi accertati. Tra questi 28 sono nella zona compresa tra la Lombardia e il Veneto. Si parla anche di una ragazza a Cremona.

Tutti i comuni dell’area del Lodigiano sono in allerta: oltre 50 mila persone sono in isolamento come previsto da un’ordinanza del ministero della Salute e di Regione Lombardia. È stata disposta la chiusura delle scuole, delle attività commerciali e degli uffici presenti sul territorio e sono stati annullati tutti gli eventi pubblici e privati.

Alla popolazione è stato chiesto di ridurre al minimo le uscite e di non spostarsi se non è necessario, di evitare luoghi affollati. Anche i servizi ferroviari, come annunciato da Trenord, sono stati sospesi in quella zona e l’area è stata messa in quarantena.