Coronavirus, padre e figlia morti a 24 ore di distanza l’uno dall’altra Coronavirus Londra, padre e figlia perdono la vita a 24 ore di distanza l'uno dall'altra.

L’emergenza Coronavirus ha ormai colpito tutto il mondo. Il numero dei contagiati è molto elevato ed insieme a loro, ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è venuta fuori, un’altra terribile vicenda. Un padre ed una figlia, di Londra, sono morti a venti quattro ore di distanza l’uno dall’altra.

Questa situazione, sta ormai preoccupando tutti i cittadini, che stanno cercando di rimanere nelle proprie abitazione il più possibile, per evitare di contrarre il virus.

In base alle informazioni che sono state rese note, l’uomo, chiamato Sudhir Sharma, di sessantuno anni, è deceduto nella giornata di mercoledì. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

Mentre, la figlia Pooja, di trentatre anni, è morta il giorno seguente. E’ stata in cura per tre giorni, ma alla fine anche nel suo caso non c’è stato nulla da fare.

Il padre lavorava all’aeroporto di Heathrow, nel terminal 3, come funzionario per l’immigrazione. I suoi colleghi, in un’intervista hanno dichiarato che negli ultimi tempi, si è assentato spesso da lavoro, poiché aveva alcuni problemi di salute. Quindi aveva già altre patologie pregresse.

Però, credono che non abbia contratto lì il virus, perché non andava dal sette di gennaio. Mentre, non è ancora chiaro come lo abbia preso la figlia. Si sta cercando di capire se negli ultimi giorni, siano stati a contatto.

Pooja lavorava nella sanità, precisamente all’ospedale Generale del Distretto di Eastbourne, nell’East Sussex. Un suo amico, quando ha saputo della sua tragica morte, in un’intervista ha detto:

“Mi dispiace davvero sapere che una delle mie colleghe farmaciste ed amica dall’università, abbia perso la vita insieme a suo padre. Possano le loro anime riposare in pace. Invio le mie più sentite condoglianze, alla famiglia!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: Daily Mail